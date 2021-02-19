-Всех интересует, когда он будет реализован, кто его будет осуществлять, на какие средства и когда.

В первую очередь хочу отметить, что проект будет осуществлен за счет частных инвесторов. 1 марта в городе на 30 точках можно будет арендовать 300 скутер-шерингов. Для их использования необходимо скачать мобильное приложение OZIM и пройти регистрацию. С его помощью можно будет отсканировать QR код, отслеживать использование средств, время. Дополнительно среди жителей проведем тестирование, написал Максут Исахов в социальной сети.