В полученной партии 1000 доз. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов.

Напомним, что аким города Шымкент Мурат Айтенов вчера в прямом эфире программы «Час акима» рассказал об эпидемиологической ситуации в третьем мегаполисе.

-На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильная. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев заражения COVID-19. В настоящее время в городе насчитывается 1 060 коек (инфекционных — 560, карантинных — 500), из них 890 коек свободны. В инфекционных и карантинных больницах на лечении находятся 170 пациентов, наполняемость 16%, отметил глава Шымкента.

Справка: Вакцина получена биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого из которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

Хранят ее при определенных условиях: в морозильниках.