13 февраля военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии пресек попытку изнасилования девушки.

По дороге домой около 00.40 часов по улице Жібек Жолы, рядовой Артем Калашников услышал крики девушки о помощи. Долго не раздумывая, военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. Прибыв на место, он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Артем с легкостью откинул одного из мужчин, и сразу же кинулся ко второму злоумышленнику, между ними завязалась драка. Применив приемы рукопашного боя, он одного из мужчин скрутил и задержал, а второму подозреваемому удалось сбежать.

После задержания, на место происшествия был вызван экипаж полиции 102, и задержанный был доставлен в РУВД Енбекшинского района города Шымкент.

— Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю каждый бы на моем месте поступил именно так, — скромно отвечает Артем Калашников.

Во время задержания подозреваемых, гвардеец сам того не замечая, повредил себе руку, но при этом до прибытия полицейских сдерживал мужчину.

По данному делу возбуждено уголовное дело.

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