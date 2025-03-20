Изнасилование в психдиспансере Шымкента: новые подробности

Правозащитник и юрист Айгуль Орынбек рассказала о ходе расследования дела об изнасиловании пациенток в психоневрологическом диспансере Шымкента, передает Tengrinews.kz.

По словам юриста, представляющей интересы 17-летней потерпевшей, дело передано в суд, ведется следствие. В настоящее время в деле фигурируют двое подозреваемых, которые работали в психоневрологическом диспансере санитарами.

«Согласно результатам экспертизы сотрудники признаны вменяемыми и способными осознавать свои действия», — рассказала Орынбек.

Юрист заявила, что 17-летняя потерпевшая, чьи интересы она представляет в суде, столкнулась с давлением со стороны следователей.

«До того как девушка обратилась к нам, следователи уговорили ее мать сделать аборт, и в итоге беременность была прервана», — пояснила она.

Из-за этого, как рассказала юрист, оказалось невозможным установить отцовство. Айгуль Орынбек выразила обеспокоенность тем, что таким образом могли избавиться от улик, которые могли бы доказать вину подозреваемых.

«После аборта матери потерпевшей показали плод на стадии формирования, который уже начал принимать человеческий облик. Следователь, по крайней мере, мог бы изъять образец волос плода для анализа», — добавила она.

В суде Шымкента в закрытом режиме рассматривается уголовное дело по пункту 1 части 3-1 статьи 120 Уголовного кодекса («Изнасилование»).

Напомним, в ноябре 2024 года пациентки Центра психического здоровья на юге Казахстана заявили о насилии.

Тогда представители диспансера отказались комментировать ситуацию. В полиции сообщили, что расследование продолжается, проводятся экспертизы и решение будет принято после получения результатов.