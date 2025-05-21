Оперуполномоченный ИВС осуждён на 9 лет за изнасилование заключённой

Сарыагашский районный суд рассмотрел дело бывшего оперуполномоченного местного ИВС Диаса М., 2003 года рождения, сообщает Telegram-канал Криминальный Казахстан.

Он был признан виновным в изнасиловании заключённой при исполнении служебных обязанностей (ст. 120 ч. 2 п. 5 УК РК).

Согласно материалам дела, Диас начал службу в ИВС в мае прошлого года.

В сентябре 2024 года для участия в судебном разбирательстве в Сарыагаше сюда из Шымкента была этапирована подследственная Ж., осуждённая за крупную кражу.

После суда, вечером 17 сентября, по версии следствия, Диас вошёл в её камеру под предлогом организации звонка матери, предложил заменить постель и отвёл женщину на склад.

Там, несмотря на сопротивление, он изнасиловал её, а затем вернул обратно в камеру.

Заключённая не сообщила о случившемся сразу.

Однако в октябре, при медобследовании в учреждении КУИС Шымкента, у неё обнаружили раннюю беременность, что и стало поводом для проверки. В ходе дознания женщина заявила об изнасиловании.

Против Диаса было возбуждено уголовное дело.

Диас вину отрицал, утверждая, что женщина пролила суп и попросила сменить бельё, после чего между ними якобы произошла интимная связь по «обоюдному согласию».

Позднее и сама потерпевшая изменила показания, заявив, что дала первоначальные сведения в состоянии стресса, узнав о беременности и тюремном сроке.

Суд признал эти заявления недостоверными и критически оценил их.

В результате Диас М. был осуждён на 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии среднего режима.

Также он обязан компенсировать процессуальные издержки и внести около 77 тысяч тенге в фонд помощи потерпевшим.