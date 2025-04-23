Жестокое убийство произошло в Жетысайском районе

В селе Алгабас, Жетысайского района Туркестанской области, обнаружено тело 38-летней Айгерим Әжекеевой. По словам родственников, её изнасиловали, жестоко избили и убили.

Семья погибшей не верит, что преступление совершил один человек и требует найти возможных сообщников.

Мейрамгуль Бердиалиева, мать погибшей: «Внутри всё горит, невыносимо больно. У нее спина, низ спины, где почки — всё синее. Казалось, будто на теле были следы от ног. Было страшно даже смотреть. Мы долго не могли прийти в себя. До сих пор руки ни на что не поднимаются. Только и делаем, что плачем без конца».

По словам матери погибшей, трагедия произошла 28 января. Женщина, занимавшаяся торговлей, утром вышла из дома и не вернулась. Родственники и односельчане искали её две недели.

Окровавленное и обнаженное тело Айгерим, было найдено во дворе соседа. Подозреваемый закопал её тело и замаскировал место травой, привязав сверху лошадь. Родные не верят, что в убийстве замешан 1 человек.

Ултуар Ажекеева, сестра погибшей: «Мы не верим, что это сделал один человек. Я думаю, у него были сообщники. Мы требуем найти их. Я сама готовила тело сестры к похоронам. Всё лицо синее. Дёсны и челюсть покрыты кровью. На висках синяки и шишки. Бока, лопатки — всё синее. Это не похоже на удушение. Это ложь».

По словам родных, Айгерим была активной, заботливой, помогала родителям-инвалидам. После развода с первым мужем, не выдержав насилия, осталась с родными. В последнее время зарабатывала, торгуя во время кокпара.

Семья требует наказания для всех, кто может быть причастен к преступлению. Однако полиция установила только одного подозреваемого и возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — местный житель. Он сразу был взят под стражу. По предварительной информации, преступление произошло на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование», — прокомментировали произошедшее в департаменте полиции Туркестанской области.

Мотив убийства пока остаётся неизвестным. Мать Айгерим рассказала, что после случившегося узнала — подозреваемый годами брал товар в долг из магазина дочери и не расплачивался. Стало ли это причиной жестокого убийства, предстоит установить следствию.