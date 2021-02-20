Участковый инспектор Жубаныш Жунусбеков рассказал, как нашел в степи заблудившегося подростка.

16 февраля в отдел полиции Жанааркинского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что 14 февраля с одной из зимовок ушел и не вернулся 16-летний подросток , сообщает Polisia.kz.

Получив информацию, полицейские в считанное время организовали полномасштабные оперативно-розыскные мероприятия, к которым были привлечены все имеющиеся силы и средства.

Поговорив с родителями, стражи порядка выяснили, что на протяжении двух дней сельчане самостоятельно вели поиски пропавшего, однако положительного результата это не дало.

Тогда полицейские, поделившись на несколько групп, приступили к поискам юноши, о котором в течение двух дней ничего не было известно. К поискам также привлекли участкового инспектора села Бедайык Жанааркинского района Жубаныша Жунусбекова.

Село, в котором проживает участковый, находится в 150 км от села Актау, где потерялся подросток. Участковый рассказал, что три группы отправились на поиски на машинах, однако он с напарником – сотрудником ИВС ОП Жанааркинского района Ками Ускенбаевым – решили искать подростка на лошадях.

– Там скалистая местность и на лошадях было проще вести поиски. Когда мы были у родителей, то было видно, что они уже отчаялись и просили найти хотя бы одежду или останки для опознания. В тех степях водятся волки, а подросток уже две ночи провел там совершенно один, и найти его живым казалось всем чудом. Поиски начались ранним утром. Где-то находили следы от обуви, но так как поиски велись и до нашего приезда, то это могли оказаться следами кого-то из сельчан. Также мальчик был одет в “камуфляжку”, что осложняло операцию, – рассказывает Жунусбеков.

Отметим, что погода также уравнивала шансы найти юношу живым почти нулю: ветрено и морозно. Ночью температура была низкой, а значит счет шел буквально на часы. – Скакали и звали его по имени. Сложно было сориентироваться, так как мы слышали свое эхо. С напарником обследовали практически каждый камень, каждую сопку, чтобы быть уверенными, что не пропустили мальчика. Уже время шло ближе к вечеру, а после заката и вовсе было бы невозможно продолжать поиски в этой местности. Не было ни связи, ни примерных ориентиров, но мы решили искать до темноты. Лошадям было сложно идти по камням и мы слезли с них, и пошли обследовать одну из сопок. Там и увидели куртку, – вспоминает с улыбкой участковый.

Жубаныш Жунусбеков говорит, что в тот момент у него замерло сердце. Подбежав поближе, он обнаружил юношу живым. Подросток лежал на земле рядом с камнями, чтобы хоть как-то защитить себя от пронизывающего ветра.

– На нас нахлынули такие эмоции! Мы подняли его на руки, обнимали, терли руки и звали его по имени. Мальчик в ответ только молчал. Видно, он был в шоковом состоянии и не понимал, что происходит, кто мы и как нашли его. Первые полчаса мы не могли и слова из него вытянуть. Он был даже немного напуган. Потом только признался, что подумал, что это галлюцинации, – сказал Жунусбеков.

Юноша рассказал, что потерялся в степи и долго ходил кругами. Уже ночью, устав и замерзнув, он попытался спрятаться в сопках, но отовсюду, как ему казалось, доносился волчий вой. Он, страшась диких животных, продолжал идти дальше и вскоре понял, что самостоятельно ему домой уже не вернуться.

– Когда он уже пришел в себя, то расплакался и начал благодарить, хлопая ладонью по погонам. Я, кстати, был в форме и когда мы нашли подростка, то показывал ему погоны и надпись “Полиция” на спине, чтобы дать ему понять, что мы искали его, – вспоминает участковый. Посадив найденного подростка на лошадь, они поспешили в сторону села. Тогда и было записано видео, которое показывает все эмоции сотрудников полиции, нашедших пропавшего юношу.