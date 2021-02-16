Новую рабочую неделю начали с ознакомления с ходом работ по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.



«Как вам известно, первая очередь газовой станции строится на территории индустриальной зоны «Ордабасы». Подрядчиком определено ТОО «АГНКС Қазақстан», получены необходимые разрешительные документы. В данный момент проект реализует ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», которое проводит строительные работы на объекте» — сообщил он в Инстаграм.

Мощность станции – 5200 кубов в час, завершено строительство 8 колонок, одновременно они могут наполнять газом 8 автобусов.

Сейчас на объекте ведутся земельные работы, проводятся инженерные сети, проводится монтаж оборудования.