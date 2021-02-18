Ведется работа по реконструкции и капитальному ремонту стадиона «Металлург» в Абайском районе города Шымкент.

Спортивный комплекс, введенный в эксплуатацию в 1980 году, был изношен.

Аким города Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства данного объекта. Стоимость проекта — 3 019 840,6 тысяч тенге. Генеральный подрядчик ТОО «Югстройсервис-Н» начал капитальный ремонт в мае прошлого года. В 2020 году освоено 330 000,0 тысяч тенге.

Необходимый объем финансирования на 2021 год – 2 793 128,0 тысяч тенге. В целом строительство планируется завершить до конца текущего года.