В Туркестанской области детей в возрасте 3-6 лет, а их всего свыше 100 000, обеспечивают детскими садами.

В регионе работают 1500 дошкольных учреждений, большинство из них — частные. На аппаратном совещании областного руководителя управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахиммбек Жолаев отчитался о проводимой работе по созданию условии детям в дошкольных учреждениях. Как он отметил, проводится работа по обеспечению зданий дошкольных учреждений. чистой питьевой водой, горячей водой и уборными /канализационной системой. Эта работа на контроле областного акима.

Шынар Оразова