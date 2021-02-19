К сведению жителей Туркестанской области!

19 февраля 2021 года в 11-00 часов состоится отчет акима Туркестанской области Шукеева Умирзака Естаевича перед населением.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отчетная встреча будет проведена в онлайн-формате.

https://www.facebook.com/Omirzak.Shokeev, на электронную почту: t.akimat@ontustik.gov.kz. Вопросы и предложения в письменном виде можно оставлять в ящиках, установленных в здании аппарата акима Туркестанской области, а также в аппаратах акимов городов и районов, сельских округов, в Центре обслуживания населения города Туркестан, Туркестанском городском автовокзале, а также направлять в электронном формате на страницу общественной приемной акима Туркестанской области

Вопросы, предложения и замечания принимаются также по телефонам аппарата акима Туркестанской области 8 (72533) 5-98-90, 5-92-40 до 18 февраля 2021 года с 9:00 ч. до 19:00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 15.00 ч.).