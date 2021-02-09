На сегодняшний день в Шымкенте ведется строительство ряда социальных объектов.

В этом году в сфере образования будет осуществлено 21 новое строительство и 11 дополнительных построек: за счет государства — 13, через инвесторов — 19.

Аким города Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства ряда объектов образования. Сначала Мурат Дуйсенбекович ознакомился со строительством дополнительного корпуса для 10 начальных классов на 120 мест, расположенной в жилом массиве Сайрам Каратауского района, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоимость проекта — 936,1 млн тенге. Генеральным подрядчиком ТОО «АРТ — Курылыс» в прошлом году освоено 330,0 млн тенге. Строительство началось в марте 2020 года.

На 2021 год предусмотрено 606,1 млн тенге. Подрядная компания планирует завершить строительство в июле текущего года. На сегодняшний день земляные работы, укладка бетонных брусчаток, фундамент, наружные инженерные сети и другие работы выполнены на 100%.

— Изучение международных стандартов качественного ведения строительства — требование времени. Особое внимание необходимо уделить полноценному асфальтированию школьного двора, укладке газона, брусчатки и вентиляции спортивного зала. Также следует уделить внимание чистоте техники, которая въезжает и выезжает на стройплощадку, — сказал аким города.

Кроме того, в ходе посещения строительных объектов аким города встретился с местными жителями и призвал совместно контролировать качество выполнения работ подрядчиком.