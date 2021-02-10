Мобильное приложение «Ashyq» может позволить более 13 тысячам субъектов малого и среднего бизнеса возобновить свою деятельность.

Сегодня оно в пилотном режиме запущено в городах Алматы Нур-Султане и Караганде.

С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Это касается и Республики Казахстан, где более 13 тысяч субъектов бизнеса до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность.

В этой связи бизнес-сообществом с участием НПП «Атамекен» инициирована реализация пилота «Ashyq», с учетом опыта стран Юго-Восточной Азии.

«Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией.

И на сегодня в пилотном режиме приложение «АSHYQ» запущено в городах Алматы, Нур-Султан и Караганде на объектах, чья деятельность уже разрешена, но ограничена в зависимости от зоны эпидемиологического риска. Это фитнес-центры, спа-центры, бассейны, бани, кинотеатры. На сегодня 40 объектов являются добровольными участниками пилота «Ashyq», — рассказал А. Цой.

Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой Министерства здравоохранения определить статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет, а также указывает на готовность объектов к приему посетителей и соответствии их санитарным требованиям.

Министр отметил, что QR-код присваивается только субъектам бизнеса, посетителю необходимо только скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона и просканировать QR-код заведения для предъявления его при входе в заведение.

«Зеленый» статус будет означать, что посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19, «синий» статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на Covid-19.