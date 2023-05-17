В Туркестанской области суд оправдал подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Родственники пострадавшей с приговором не согласны, они обратились к общественникам фонда #НеМолчиkz. По словам семьи несовершеннолетней, девочка устроилась на работу в кафе быстрого питания, где ей заинтересовался руководитель заведения. Она же к нему симпатии не проявляла.

Дина Тансари руководитель ОФ «НеМолчиkz»:

«Первый раз он ее изнасиловал сразу после последнего звонка в школе. Она вышла из школы, он подъехал на машине и сказал, что нужно поговорить по работе, тем самым вынудил сесть с ним в машину. Он увез её за город и изнасиловал, лишил девственности и потом обещал, что женится. После этого постоянно шантажировал и увозил, чтобы насиловать. Угрожал рассказать всему Туркестану об их связи, показать фото и видео ее родителям, опозорить где только можно. Она не выдержала, совершила попытку суицида, конечно узнали родители и подали заявление в полицию. В суд дело поступило по трем статьям: изнасилование несовершеннолетней, доведение до суицида и самоуправство. Но судья, оценив доказательства, пользуясь своими внутренними убеждениями, решил, что это был обоюдный секс и оправдал насильника, но оставил статью «Самоуправство». Где и когда логика покинула наших судей? Сколько денег заплатили за этот чудовищный приговор? Если всё было обоюдно, откуда тогда самоуправство?».

В суде Туркестанской области пояснили, что подсудимый действительно вступил в половой акт с несовершеннолетней. Только доказать вину подозреваемого по факту изнасилования не удалось, мало доказательств.

Прокурор запросил наказание для мужчины в виде лишения свободы сроком на 16 лет, но судья вынес иное решение. Его признали виновным лишь по статье «Самоуправство» — в тюрьме он проведет год. Приговор суду пока не вступил в законную силу. Пострадавшие подали апелляцию, суд по этому делу состоится 17 мая.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Подсудимый, посадил несовершеннолетнюю в машину, заверив, что отвезет на работу. Таким образом, подсудимый запер двери автомобиля, чтобы потерпевшая не убежала, заставил её лечь на заднее сиденье, заставил раздеться и совершил половой акт. Прокурор проанализировал преступные действия подсудимого, просил признать подсудимого виновным по ст.120 ч.3-1 п.1, ст.105, ч.3, ст.149, ч.2 и назначить наказание в виде лешения свободы на 16 лет. Приговором суда признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного по. ст.120 ч.3-1 п.1, ст.105, ч.3, ст.149, ч.2 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год».