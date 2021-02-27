Телекомпания «Otyrar TV» подвела итоги конкурса о своих героях. Заявок было много, но выбрать пришлось только одну. Эта история Василия Ивановича Ларина.

Дедушка обратился в редакцию с двумя историями. Первая о своем герое, вторая — история любви. Скорее даже о желании Василия Ивановича как можно скорее помириться с супругой, которая ушла от дедушки полгода назад.

О том, как сильно он любит свою супругу, 82 летний Василий Иванович рассказывает не скрывая эмоций! Дедушка уверяет, его любимая обиделась и ушла без причины, ревновала. Василий Иванович рассказывает, каждую ночь молится, чтобы любимая вернулась.

«Провинился я, очень жалею. Я каждый день молюсь, вот у меня тут иконки. Прошу у них, чтобы моя Любочка вернулась. Я верю, что меня услышали высшие силы», — говорит дедушка.

Вернуть любовь всей своей жизни — такую цель поставил себе дедушка. Купил цветы и конфеты и вместе с нашей группой отправился просить прощения. Дедушка уже несколько раз приходил к подъезду, но Любовь Никитична, так зовут избранницу Василия, давала отказ. Василий Иванович обещает ее любить, ценить и беречь.

«Дам еще один шанс, но при условии, что будет любить и беречь», — сказала Любовь Никитична.

Телекомпания «Otyrar TV» не только помирила пару, но и подарили «молодым» путевку на двоих в один из лучших санаториев региона — «Sairam resort».

Телекомпания «Отырар» продолжает искать героев, которые смогли поменять судьбу. Мы ищем людей, которых вы считаете настоящими героями.

Шуддин Саидов