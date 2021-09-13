В Шымкенте во время различных чрезвычайных ситуациях наряду с зеваками, все же находятся настоящие герои.

И это не громкие слова. Ведь от оперативных действий любого сознательного гражданина может зависеть человеческая жизнь.

11 сентября 2021 года в 8 часов 57 минут на пульт «101» специализированной пожарной части №1 поступила информация о возгорании автомобиля в населенном пункте Бозарык.

Специалисты в составе 13 человек и 2 единиц техники прибыли на место происшествия за 9 минут и установили, что на трассе Шымкент-Шолак-корган произошло столкновение двух автомашин. В результате грузовая машина Газель опрокинулась и произошло возгорание кабины и моторного отсека.

Проезжавший мимо водитель автомашины “Автобетонный насос СЛОН”, не раздумывая, бросился тушить охваченный пламенем транспорт. Благо в его автомашине имелось 500 литров воды.

Благодаря смелым и оперативным действиям водителя удалось вовремя потушить пожар и не допустить взрыва двух газовых баллонов, которые установлены в Газели. Таким образом пожар был потушен до приезда пожарных подразделений.

Смелому герою 28 лет, зовут его Нурбек Адильбек. Он женат, воспитывает двоих детей. Пожарные Шымкента выразили бесстрашному гражданину благодарность.

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