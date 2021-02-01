Во время отчёта акима Енбекшинского района, глава третьего мегаполиса рассказал о том, как чувствует себя после приема вакцины, передает Otyrar.kz

Мурат Айтенов уточнил, что чувствует себя отлично, уже провёл несколько совещаний. Никаких побочных эффектов не наблюдается.

«Я регулярно прохожу вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Чувствую себя отлично и бодро. Сегодня с утра мне первому ввели вакцину. Медики порекомендовали остерегаться попадания воды на место укола. Всем советую! Уверен, что после вакцины мы будем здоровы и вернёмся к прежней жизни», — сказал Мурат Айтенов.

Напомним, глава региона первым в Шымкенте сделал вакцину против коронавируса.

В первую очередь в третьем мегаполисе будут вакцинировать медиков, сотрудников полиции и работников других служб. Вакцину не делают в принудительном порядке, говорили ранее в горздраве, но призывают все же сделать укол.

Проводят вакцинацию бесплатно!