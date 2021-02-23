В Казнете появилось сообщение о том, что выпускникам школ больше не придется сдавать ЕНТ по иностранному языку, так как это подталкивает их покидать страну.

Также в сообщении говорится, что в школах скоро отменят физкультуру, так как она учит, как сбежать из Казахстана, географию, чтобы школьники не знали, куда можно сбежать, и историю, которая якобы объясняет, почему бежать нужно.

Очевидно, что это шутка, однако многие восприняли ее всерьез.

В Казахстане исключать иностранные языки из списка профильных предметов ЕНТ не планируют, так же как и отменять целый ряд школьных дисциплин.

«Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об отмене на ЕНТ иностранного языка и других предметов не соответствует действительности. Убедительная просьба использовать информацию, полученную из официальных источников», — сказано на официальной странице Национального центра тестирования в Instagram.