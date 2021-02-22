Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в городе Шымкент ведется в соответствии с планом.

В 2020 году в целях модернизации общественного транспорта приобретено 590 автобусов на газе метан. В целях обеспечения этих автобусов газ-метаном на территории города планировалось строительство газонаполнительной компрессорной станции, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В связи с этим были проведены переговоры с отечественным инвестором ТОО «АГНКС Казахстан» и согласовано строительство станции газ (метан) за свой счет. Объем инвестиций — 2 млн долларов США.

На сегодняшний день на объекте ведутся работы по установке металлоконструкций, прокладке инженерных сетей и монтажу оборудования. Газовую компрессорную станцию планируется запустить до апреля.