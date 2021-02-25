Поздно вечером, в мкр. Курсай в одном из частных домов произошёл хлопок, после чего развалился весь дом, сообщает Otyrar.kz

Как сообщила родственница пострадавших, семья днём ранее провела в дом голубое топливо, по ее словам, после подведения трубопровода в дом, компания давала инструкцию по телефону.

«Нам сообщили ночью, что произошёл хлопок, к счастью все живы. В доме было три человека. Муж жена и родственница. Дети были в другом доме. Хозяин дома провёл газ в дом, после чего представители компании не приехали сами подключать газ, а консультировали по телефону. Мы намерены подать в суд», — сказала родственница.

Тем временем, акимат Абайского района уже готовит жилье для семьи, по словам представителей местных властей, семью обеспечат временным жильём.

«С ночи ребята разбирают завалы. Предоставим всю необходимую помощь, найдём жилье и будут они там жить столько, сколько понадобится времени для строительство нового дома. Мы поможем чем сможем»,- сказал Нурлан Тлеш, заместитель акима Абайского г. Шымкента.

Спасатели которые приняли вызов об инциденте пояснили, что предварительная версия случившегося, утечка газа.

«Взрыва не было, был хлопок. Мы так думаем что из-за газа, так как семья именно в этот день подвела голубое в дом. Полиция по этому факту проведёт расследование»,- сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Как стало известно, пострадавшие по время хлопка доставлены в больницу с ожогами менее десяти процентов. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.