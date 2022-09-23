Самый большой в стране ипподром возводится в Шымкенте

На протяжении почти двух недель в Шымкенте активно презентуется строительство нового ипподрома, расположенного в районе Бозарык.

Территорию объекта в течение 10 дней посетили представители акимата Шымкента, Управления физической культуры и спорта, Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Управления строительства, Управления энергетики и развития инфраструктуры, аксакалы города, родители детей-конкуристов, тренеры конной школы олимпийского резерва, а также руководство компании-застройщика.

С начала строительства объекта увеличился объем работ. Площадь освоения расширена в 1,5 раза — с 24 Га до 39 Га, длина скакового круга — с 14 тыс. до 41 тыс. кв. м, ширина — сразу в два раза — с 10 до 20 м. Кокпарное поле было увеличено с 16 тыс. до 18 тыс. кв. м.

Объем земляных работ вырос на 550 000 м3 — это 27 000 самосвалов. Также компанией BI Group было добавлено строительство манежа стоимостью 1 млрд тенге за счет собственных средств. Итого возведение ипподрома обходится застройщику в более 6 млрд тенге.

Гости остались впечатлены масштабами нового ипподрома, который, в свою очередь обещает быть самым большим в Казахстане.

«Ипподром станет одной из главных достопримечательностей нашего региона. Видно, что застройщик подошел к строительству объекта с высокой ответственностью, согласно нормативным стандартам международного уровня. Появление нового ипподрома поспособствует развитию конного спорта в Шымкенте и по всей стране», — отметил аким города Шымкента Мурат Айтенов.

Объект рассчитан на 1500 зрителей. Кроме манежей на ипподроме строят конюшню на 100 лошадей, здание крытой трибуны, ветеринарного блока, вспомогательные помещения, просторную парковку на 310 машин. На верхнем этаже трибуны будет открытая терраса.

«Действительно, ипподромы – лицо скаковой индустрии целой страны, по которому можно судить об уровне ее развития и перспективах на будущее. В этом плане, новый объект претендует стать главной отечественной локацией для крупных международных соревнований и зрелищных скачек. На данный момент наблюдается заметный подъем в инфраструктуре конного спорта, и мы рады быть частью большого дела», — прокомментировал директор Управления BI Shymkent/Tashkent Арман Кабылкас.

Также гости отметили, что заинтересованы в скорейшем завершении строительства ипподрома и начале тренировок уже на новой земле.

«Очень рады скорому появлению нового ипподрома и нашему переезду сюда. Уверена, что проект такого класса будет способствовать процветанию олимпийского конного спорта в стране. Хотелось бы, чтобы объект, который передадут Шымкенту, развивался и привлекал новых спортсменов», — поделилась тренер конной школы олимпийского резерва Екатерина Орловская.

В настоящее время один из древних городов Казахстана развивается небывалыми темпами. С обретением города республиканского статуса — Шымкент ежегодно привлекает новые инвестиции и крупные компании. Во всех районах появляются современные объекты, которые становятся украшением местной архитектуры и местом притяжения гостей и жителей. Совсем скоро еще одной достопримечательностью будет ипподром, открытие которого горожане ждут с большим нетерпением.