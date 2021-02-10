Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан вышла из зоны умеренного риска в зону низкого риска, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

В Республике Казахстан по состоянию на 10 февраля зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ-.Выздоровело 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ-.

Занятость инфекционных коек составляет – 26% или 5 438 коек, занятость реанимационных коек в – 18% или 352 койки.

«На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска.По состоянию на сегодня в «красной» зоне находятся 3 региона — Акмолинская, Павлодарская области и город Нур-Султан. В «желтой» зоне – 3 региона — Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. Остальные 11 регионов расположены в зеленой зоне», — сказал А. Цой.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан