На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане продолжает улучшаться.

По темпам распространения COVID-19 страна находится в «зеленой» зоне.

Индекс репродуктивности вируса составляет 0,9, занятость инфекционных коек — 23%, реанимационных — 21%. В «красной зоне» находится город Нур-Султан, в «желтой зоне» — 3 региона: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. Остальные 13 регионов — в «зеленой зоне».

На сегодняшний день более 2,5 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,4 млн чел. — вторым компонентом.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на контроле, акимату г. Нур-Султан — уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических мер и вакцинации населения.

«Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу. Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь, это расширение охвата вакцинацией. Следует увеличить ежедневные объемы вакцинаций», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил продолжить внедрение приложения «Ashyq», усилить информационно-разъяснительную работу и выработать действенные механизмы стимуляции населения к вакцинации.