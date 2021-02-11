Об этом сообщает ДГД по г. Шымкент.



Бесплатное мобильное приложение «E-salyq Azamat» доступно к скачиванию в App Store и Play Market. Данное приложение набирает популярность среди граждан страны. Так, по состоянию на 5 февраля 2021 года количество пользователей мобильного приложения составило более 265 тыс.

Об этом рассказал заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев на пресс-конференции в СЦК.

Он также привел статистику. Согласно которой по итогам 2019 года доля безналичных платежей в бюджет составила более 80%, а в 2020 году уровень безналичной оплаты налогов увеличен до уровня 90%.

«Порядка 15 млн. платежей осуществлено в электронном виде посредством мобильных приложений и терминалов банков второго уровня, web-приложения КГД «Кабинет налогоплательщика», Портала «электронного Правительства» egov.kz, Портала КГД, в том числе мобильного приложения e—Salyq Azamat», отметил Ж.Инкербаев.

Казахстанцы могут проверить и оплатить задолженность по налогам, не заполняя реквизиты.

Комитет государственных доходов с 2018 года проведел масшатбную работу интеграции с банками второго уровня по сервису задолженности.

Как рассказал заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев, в результате налогоплательщики имеют возможность проверки и оплаты задолженности по налоговым и социальным платежам по готовым реквизитам в мобильных приложениях банков второго уровня, а также Кабинете налогоплательщика, Портале КГД, Портале «электронного Правительства».

«Имеется возможность просмотра и оплаты предстоящих налоговых платежей для физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства», — отметил Ж. Инкербаев.

Отмечается, что в 2020 году через банковские приложения было направлено более 2,6 млн. push — уведомлений по налогам физических лиц. В результате по сервису предстоящих платежей поступило 2,9 млрд тенге или 44,8% всех поступлений по налогу на имущество и земельному налогу.

Информация об оплате налогов поступает в информационные системы КГД от банков второго уровня в онлайн режиме в течение 2-х минут, тогда как ранее информация об оплате налогов поступала в течение 2-3 дней. Сокращение времени получения информации об оплате налогов позволило оперативно оказывать государственные услуги. Также, нововведения позволили исключить требование предоставления документов, подтверждающих уплату при выпуске товаров, предоставлять актуальные сведения о состоянии расчетов с бюджетом, не начислять пени, не выставлять инкассовые распоряжения, оперативно проводить снятие ареста со счетов.

Казахстанцы отправили более 90 млн запросов о задолженности по налогам в 2020 году.

Количество запросов по сервису задолженности выросло за год в два раза. Если по итогам 2019 года количество таких запросов составило 57,6 млн, то в 2020 году — 91,3 млн.

Об этом сообщил заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев во время презентации мобильного приложения «E-salyq Azamat» в Службе центральных коммуникаций.

«Из них максимальное количество запросов — 33,1 млн — поступило на Портал Комитета государственных доходов МФ РК. Остальные запросы были направлены через моб.приложения банков второго уровня», отметил он.

Также, наблюдается рост запрос ов по сервису предстоящих платежей за год почти в три раза . ( 2019 г. — 2,2 млн. 2020 г. — 6,1 млн).

Электронный сервис оплаты налогов исключит просрочки по налогам.

Зачастую проблема неверной оплаты налогов связана со сложностью в заполнении множества реквизитов. Таким опытом поделился заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев во время пресс-конференции в СЦК.

«Было принято решение, не затрагивая сложившиеся бюджетную, казначейскую, банковскую системы изменить подход к оплате налогов физическими лицами путем создания и внедрения принципа Налогового кошелька, используя электронный сервис оплаты налогов», — сказал он.

На ряду с действующими реквизитами налогоплательщикам предоставляется возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения кошелька. Деньги зачисляются через казначейство в бюджет на единые реквизиты кошелька и автоматически списываются на налоги, по которым возникли обязательства.

«Пополнить кошелек можно через карту любого банка без заполнения реквизитов. Отмечу, что в результате проведенной интеграции с крупными банками, комиссия не взимается при оплате картами Народного банка и Каспий банка», — отметил Ж. Инкербаев.

Деньги на кошелек зачислятся в течение 2-3 минут и отображаются в «Балансе кошелька».

В последствии по мере возникновения налоговых обязательств деньги с баланса кошелька будут списаны автоматически, оповестив об этом налогоплательщика.

Отметим, на сегодняшний день пополнение кошелька провели 10,8 тыс. на сумму 50,0 млн.тенге.

Переплату по одному налогу можно направить на уплату другого

В мобильном приложении «E-salyq Azamat», о возможностях которого сегодня рассказал заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев, реализован Сервис управления переплатой.

В частности, он осуществляется путем зачисления переплаты с одного налога на другие налоги, также средства можно вернуть на банковский счет.

Во вкладке «Переплата» моб.приложения «E-salyq Azamat» отображается, по каким налогам имеется переплата и какие действия налогоплательщик желает произвести с переплатой — либо зачесть на другие налоги, либо вернуть на свой банковский счет. Для этого необходимо указать реквизиты счета, банк и сумму для проведения возврата.

В Комитете государственных доходов сообщили, что с 1 января 2021 года срок проведения зачетов и возвратов сокращен с 10 до 5 рабочих дней. Также, успели воспользоваться сервисом «Управление переплатой» 5,5 тыс. пользователей на сумму 347,8 млн тенге.

5 млн ошибочных сведений налогооблажения казахстанцев исправили в рамках актуализации баз данных.

Физические лица ежегодно сталкивались с проблемой неактуальности базы данных государственных органов по объектам недвижимости, транспортным средствам, земельным участкам. Для решения данной проблемы с 2019 года действует Рабочая группа по актуализации баз данных, в состав которой вошли технические представители МФ, МВД, МЦРИАП, НАО «Правительство для граждан», АО «НИТ». Об этом сообщил заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в целом рабочей группой обработано более 25 млн. сведений и актуализировано свыше 5 млн. ошибочных сведений: по недвижимости – 2,6 млн.; по транспортным средствам – 943 тыс.; по земельным участкам – 1,7 млн.

Сервис интегрирован с информационными системами НАО «Правительство для граждан, КАП МВД и АИС ГЗК МСХ РК, соответственно, по объектам недвижимости, транспортным средствам, земельным участкам.

При наличии некорректных сведений в реквизитах объектов, налогоплательщик имеет возможность в мобильном приложении «E-salyq Azamat» направить заявку в соответствующий уполномоченный госорган для актуализации. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в этом же сервисе. На сегодняшний день подали заявки на корректировку данных по транспортным средствам 8938 пользователей, по недвижимости – 228 пользователей, по земельным участкам — 568.

Каждый казахстанец может узнать, отчисляет ли работодатель обязательные взносы за него.

Комитет государственных доходов запустил сервис «оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индвидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, сообщил заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев.

«Это своего рода гражданский контроль, когда работник может сам проверить какие по нему указаны доходы и официально произведены начисления в накопительные пенсионные и другие фонды.

Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах)», — отметил он.

Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период.

На начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых, при расчетах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Сервис доступен по налоговым периодам с 1 квартала 2020 года.

При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.

Напомним, мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать бесплатно в «App Store» или «Play Market».

Казахстанцы смогут сдать декларации об активах и обязательствах не выходя из дома.

В мобильном приложении e-Salyk Azamat реализован сервис по представлению Декларации об активах и обязательствах (форма отчетности 250.00) в рамках Всеобщего декларирования.

Как рассказал заместитель Председателя КГД Жайдар Инкербаев, данный сервис прошел все необходимые тестовые работы до внедрения всеобщего декларирования, тем самым на сегодняшний день сервис легко доступен.

«С начала года представлено Всего деклараций (ФНО 250.00) — 153 497, из них через e—Salyk Azamat – 115 тысяч деклараций. При этом необходимо отметить, что заполнение Декларации в e—Salyk Azamat не представляет сложностей для граждан, во-первых это касается интерфейса мобильного приложения и благодаря упрощенному формату в виде «вопрос-ответа», — поделился Ж.Инкербаев.

В Комитете государственных доходов напоминают, что в связи с интеграцией базы данных КГД МФ РК с другими государственными органами с 1 января 2021 года в Декларации об активах и обязательствах не указывается недвижимое имущество, транспортные средства, зарегистрированные на территории Республики Казахстан, а также деньги на банковских счетах в иностранных банках.