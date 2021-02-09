Всего же с начала года на территории Сарыагашского района выявлено около 10 фактов организации кокпара.

Во время очередных рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили факт проведения кокпара возле одного из аулов Сарыагашского района с участием около 150 человек.

Собранные материалы в отношении организатора мероприятия, 60-летнего местного жителя, по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” направили в СЭС Сарыагашского района для принятия соответствующего решения.