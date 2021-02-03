За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 130, город Алматы — 113, город Шымкент — 13, Акмолинская область — 170, Актюбинская область — 5, Алматинская область — 53, Атырауская область — 89, Восточно-Казахстанская область — 81, Жамбылская область — 15, Западно-Казахстанская область — 85, Карагандинская область — 63, Костанайская область — 84, Кызылординская область — 3, Мангистауская область — 9, Павлодарская область — 235, Северо-Казахстанская область — 76, Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлено 190359 заболевших.