За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 153, город Алматы — 111, город Шымкент — 9, Акмолинская область — 168, Актюбинская область — 18, Алматинская область — 70, Атырауская область — 58, Восточно-Казахстанская область — 63, Жамбылская область — 10, Западно-Казахстанская область — 109, Карагандинская область — 80, Костанайская область — 85, Кызылординская область — 7, Мангистауская область — 16, Павлодарская область — 230, Северо-Казахстанская область — 70, Туркестанская область — 23.
Всего в стране выявлено 191639 заболевших.