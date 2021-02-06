За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 161, город Алматы — 120, город Шымкент — 4, Акмолинская область — 153, Актюбинская область — 12, Алматинская область — 65, Атырауская область — 45, Восточно-Казахстанская область — 48, Жамбылская область — 10, Западно-Казахстанская область — 81, Карагандинская область — 56, Костанайская область — 82, Кызылординская область — 2, Мангистауская область — 15, Павлодарская область — 223, Северо-Казахстанская область — 62, Туркестанская область — 2.
Всего в стране выявлено 193966 заболевших.