За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 76,
город Алматы — 87,
город Шымкент — 7,
Акмолинская область — 195,
Актюбинская область — 3,
Алматинская область — 75,
Атырауская область — 52,
Восточно-Казахстанская область — 86,
Жамбылская область — 8,
Западно-Казахстанская область — 55,
Карагандинская область — 80,
Костанайская область — 85,
Кызылординская область — 8,
Мангистауская область — 8,
Павлодарская область — 238,
Северо-Казахстанская область — 79,
Туркестанская область — 19.
Всего в стране выявлен 189131 заболевший.