коронавирус
Фото : inbusiness.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 76,

город Алматы — 87,

город Шымкент — 7,

Акмолинская область — 195,

Актюбинская область — 3,

Алматинская область — 75,

Атырауская область — 52,

Восточно-Казахстанская область — 86,

Жамбылская область — 8,

Западно-Казахстанская область — 55,

Карагандинская область — 80,

Костанайская область — 85,

Кызылординская область — 8,

Мангистауская область — 8,

Павлодарская область — 238,

Северо-Казахстанская область — 79,

Туркестанская область — 19.

Всего в стране выявлен 189131 заболевший.

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