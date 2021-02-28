За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 92, город Алматы — 99, город Шымкент — 24, Акмолинская область — 70, Актюбинская область — 11, Алматинская область — 69, Атырауская область — 46, Восточно-Казахстанская область — 53, Жамбылская область — 12, Западно-Казахстанская область — 63, Карагандинская область — 53, Костанайская область — 63, Кызылординская область — 6, Мангистауская область — 7, Павлодарская область — 80, Северо-Казахстанская область — 35, Туркестанская область — 8.
Всего в стране выявлено 212809 заболевших.