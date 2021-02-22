За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 72, город Алматы — 101, город Шымкент — 13, Акмолинская область — 73, Актюбинская область — 13, Алматинская область — 37, Атырауская область — 24, Восточно-Казахстанская область — 52, Жамбылская область — 16, Западно-Казахстанская область — 39, Карагандинская область — 40, Костанайская область — 67, Кызылординская область — 12, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 96, Северо-Казахстанская область — 38, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 208117 заболевших.