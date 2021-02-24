За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 68, город Алматы — 93, город Шымкент — 6, Акмолинская область — 63, Актюбинская область — 9, Алматинская область — 39, Атырауская область — 38, Восточно-Казахстанская область — 73, Жамбылская область — 18, Западно-Казахстанская область — 65, Карагандинская область — 59, Костанайская область — 68, Кызылординская область — 14, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 90, Северо-Казахстанская область — 39, Туркестанская область — 6.
Всего в стране выявлено 209562 заболевших.