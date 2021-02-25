За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 85, город Алматы — 100, город Шымкент — 15, Акмолинская область — 61, Актюбинская область — 23, Алматинская область — 40, Атырауская область — 49, Восточно-Казахстанская область — 68, Жамбылская область — 11, Западно-Казахстанская область — 82, Карагандинская область — 62, Костанайская область — 67, Кызылординская область — 11, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 80, Северо-Казахстанская область — 30, Туркестанская область — 6.
Всего в стране выявлено 210357 заболевших.