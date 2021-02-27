За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 137, город Алматы — 105, город Шымкент — 12, Акмолинская область — 70, Актюбинская область — 12, Алматинская область — 64, Атырауская область — 39, Восточно-Казахстанская область — 48, Жамбылская область — 20, Западно-Казахстанская область — 66, Карагандинская область — 40, Костанайская область — 64, Кызылординская область — 6, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 79, Северо-Казахстанская область — 30, Туркестанская область — 9.
Всего в стране выявлено 212018 заболевших.