За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 120, город Алматы — 112, город Шымкент — 9, Акмолинская область — 164, Актюбинская область — 12, Алматинская область — 71, Атырауская область — 44, Восточно-Казахстанская область — 64, Жамбылская область — 22, Западно-Казахстанская область — 88, Карагандинская область — 79, Костанайская область — 83, Кызылординская область — 3, Мангистауская область — 17, Павлодарская область — 225, Северо-Казахстанская область — 64, Туркестанская область — 9.
Всего в стране выявлено 192825 заболевших.