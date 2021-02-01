коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 61,

город Алматы — 116,

город Шымкент — 9,

Акмолинская область — 197,

Актюбинская область — 5,

Алматинская область — 62,

Атырауская область — 78,

Восточно-Казахстанская область — 81,

Жамбылская область — 14,

Западно-Казахстанская область — 87,

Карагандинская область — 86,

Костанайская область — 88,

Кызылординская область — 9,

Мангистауская область — 10,

Павлодарская область — 246,

Северо-Казахстанская область — 85,

Туркестанская область — 25.

Всего в стране выявлены 187970 заболевших.

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