За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 61,
город Алматы — 116,
город Шымкент — 9,
Акмолинская область — 197,
Актюбинская область — 5,
Алматинская область — 62,
Атырауская область — 78,
Восточно-Казахстанская область — 81,
Жамбылская область — 14,
Западно-Казахстанская область — 87,
Карагандинская область — 86,
Костанайская область — 88,
Кызылординская область — 9,
Мангистауская область — 10,
Павлодарская область — 246,
Северо-Казахстанская область — 85,
Туркестанская область — 25.
Всего в стране выявлены 187970 заболевших.