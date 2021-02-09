За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 74
город Алматы — 118
город Шымкент — 8
Акмолинская область — 98
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 50
Атырауская область — 25
Восточно-Казахстанская область — 86
Жамбылская область — 12
Западно-Казахстанская область — 51
Карагандинская область — 29
Костанайская область — 80
Кызылординская область — 10
Павлодарская область — 208
Северо-Казахстанская область — 61
Туркестанская область — 7
Всего в стране выявлено 197033 заболевших.