коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 74

город Алматы — 118

город Шымкент — 8

Акмолинская область — 98

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 50

Атырауская область — 25

Восточно-Казахстанская область — 86

Жамбылская область — 12

Западно-Казахстанская область — 51

Карагандинская область — 29

Костанайская область — 80

Кызылординская область — 10

Павлодарская область — 208

Северо-Казахстанская область — 61

Туркестанская область — 7

Всего в стране выявлено 197033 заболевших.

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