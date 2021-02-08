коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

  • в городе Нур-Султан — 23139(+75),
  • в городе Алматы — 22898(+114),
  • в ВКО — 20705(+63),
  • в Атырауской области — 16467(+43),
  • в Павлодарской области — 15204(+222),
  • в Карагандинской области — 14357(+46),
  • в Акмолинской области — 12070(+118),
  • в ЗКО – 11650(+83),
  • в СКО — 11439(+69),
  • в Костанайской области — 10892(+81),
  • в Алматинской области — 9732(+47),
  • в городе Шымкент — 5930(+5),
  • в Жамбылской области — 5669(+11),
  • в Туркестанской области — 4169(+7),
  • в Мангистауской области — 4127(+7),
  • в Актюбинской области — 4020(+5),
  • в Кызылординской области — 3647(+7).

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