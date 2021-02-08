За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- в городе Нур-Султан — 23139(+75),
- в городе Алматы — 22898(+114),
- в ВКО — 20705(+63),
- в Атырауской области — 16467(+43),
- в Павлодарской области — 15204(+222),
- в Карагандинской области — 14357(+46),
- в Акмолинской области — 12070(+118),
- в ЗКО – 11650(+83),
- в СКО — 11439(+69),
- в Костанайской области — 10892(+81),
- в Алматинской области — 9732(+47),
- в городе Шымкент — 5930(+5),
- в Жамбылской области — 5669(+11),
- в Туркестанской области — 4169(+7),
- в Мангистауской области — 4127(+7),
- в Актюбинской области — 4020(+5),
- в Кызылординской области — 3647(+7).