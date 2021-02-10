За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
в городе Нур-Султан — 23351 (+138);
в городе Алматы — 23107 (+91);
в Атырауской области — 16541 (+49);
в Павлодарской области — 15607 (+195);
в Карагандинской области — 14455 (+69);
в Акмолинской области — 12263 (+95);
в ЗКО — 11785 (+84);
в СКО — 11568 (+68);
в Костанайской области — 11053 (+81);
в Алматинской области — 9830 (+48);
в городе Шымкент — 5955 (+17);
в Жамбылской области — 5691 (+10);
в Туркестанской области — 4182 (+6);
в Мангистауской области — 4128 (+1);
в Актюбинской области — 4035 (+14).
Всего в стране подтверждено 198 086 случаев