За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

в городе Нур-Султан — 23351 (+138);

в городе Алматы — 23107 (+91);

в Атырауской области — 16541 (+49);

в Павлодарской области — 15607 (+195);

в Карагандинской области — 14455 (+69);

в Акмолинской области — 12263 (+95);

в ЗКО — 11785 (+84);

в СКО — 11568 (+68);

в Костанайской области — 11053 (+81);

в Алматинской области — 9830 (+48);

в городе Шымкент — 5955 (+17);

в Жамбылской области — 5691 (+10);

в Туркестанской области — 4182 (+6);

в Мангистауской области — 4128 (+1);

в Актюбинской области — 4035 (+14).

Всего в стране подтверждено 198 086 случаев

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА