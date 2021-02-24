Ежегодно, предприятие проводит с департаментом по чрезвычайным ситуациям сверку действующих и неработающих гидрантов.

Ведь меняются точки дислокации, строятся новые линии, а некоторые сети перестают действовать. Поэтому нужна постоянная координация.

«На последнем совещании, которое прошло в ДЧС г. Шымкент, было заявлено, что на наших сетях не работает 268 пожарных гидрантов. Мы сразу же провели встречную проверку совместно с представителями противопожарной службы, в итоге было выяснилось, что на наших сетях не работает 46 гидрантов. В настоящее время составлен график по ремонту и замене этих устройств в 2021 году», — сообщил заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Бекжан Ешимбетов.

Напомним, что сейчас в городе работают две организации, которые занимаются водоснабжением и водоотведением. Это ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» (обслуживает старую часть города) и ГКП «Управление водопроводом и канализацией» (обслуживает новые микрорайоны). На балансе ГКП находится 2325 гидрантов, по данным ДЧС из них не работает 819 устройств.

Кстати, при проведении дорожных работ фиксировались случаи, при которых колодцы с гидрантами просто закатывались под асфальт. По таким фактам, администрация ТОО «ВРМ» направляла официальные письма в уполномоченные государственные органы.

Отметим, что ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» постепенно внедряет гидранты евростандарта. То есть, эти устройства находятся не в колодце, а на поверхности. В случае беды, пожарным расчетам не нужно будет терять драгоценные секунды на открытие колодца и спуск.

«Была проблема в том, что соединения пожарных рукавов не подходили к еврогидрантам. Мы нашли выход, и за свой счет, будем оснащать каждую пожарную машину специальными переходниками». – пояснил Бекжан Ешимбетов.

Пока на улицах города установлено 25 таких гидрантов, в ближайшее время появится еще 50 штук.