Новым директором шымкентского дендропарка имени Асанбая Аскарова назначен Гани Карабеков.
Он родился в 1968 году в селе Темирлан Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.
Окончил Московскую сельскохозяйственную академию по специальности «ученый-агроном», Международный гуманитарно-технический университет по специальности «юрист».
Занимал руководящие должности в СПК «Оңтүстік», АО «КазАгрофинанс», «Финансовая компания «Оңтүстік», «Шымкентский аэропорт», ТОО «Құрылыс технологиялары», «Югнефтеоргсинтез», «Жаңа Ақдала», Палате предпринимателей Южно-Казахстанской области.
Источник: yujanka.kz