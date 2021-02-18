Сегодня в Шымкентском городском маслихате состоялось заседание фракции партии «Nur Оtan».

Члены фракции обсудили механизмы реализации «Дорожной карты», разработанной в рамках предвыборной программы Шымкентского городского филиала партии.

Реализацию мероприятий партийцы разделили годам. В сфере сельского хозяйства будет реализовано 42 проекта. В ближайшие пять лет будет построено 3 млн кв метров жилья. Свыше трех тысяч малообеспеченных и многодетных семей будут обеспечены жильем.

Рахымберди МУЛКЕМАНОВ, руководитель управления экономики и бюджетного планирования г. Шымкента:» В сфере образования: будут построено 72 школы. Это решит проблему аварийных школ и учебных заведений с трехсменным обучением. В ближайшие пять лет будет построено 10 медицинских объектов и 10 ФАПов. В 2023 году инвестором будет воздвигнута многопрофильная больница на тысячу мест. Также для детей с ограниченными возможностями, появятся оснащенные реабилитационные центры».

На заседании фракции утвердили курирующих депутатов и ответственных управлений, а также курирующих районов по каждому пункту Дорожной карты.

Аким Шымкента и председатель филиала партии Мурат Айтенов призвал депутатов сделать жизнь горожан лучше: «Программа партии имеет ясные цели и конкретные задачи. От депутатов требуется контроль за качеством и своевременной реализацией 10 направлений предвыборной программы».

Каждые полгода депутаты будут отчитываться.

Шынар Оразова