На сегодняшнем заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК А.Мамина была обсуждена «Дорожная карта развития волонтерства на 2021-2023 годы».

Для поддержки волонтерства в городе Шымкент в прошлом году в молодежном ресурсном центре открыты отдел «Работа с волонтерами» и специальный коворкинг-центр.

Центром запущен электронный благотворительный портал «MEYIRIM.KZ». На портале внедрена автоматизированная система учета пожертвований. С начала года зарегистрировано 3 690 нуждающихся семей, из них оказана помощь 3 564. На сегодняшний день на портале официально зарегистрированы и оказывают услуги 31 благотворительный фонд, 19 юридических лиц, 4 социальных магазина и 73 волонтера. Создана «Ассоциация волонтеров Шымкента», в которой сформирован список из 3000 волонтеров.

Также совместно с волонтерскими организациями в нашем городе стартовал общенациональный марафон «30 добрых дел», посвященный 30-летию Независимости РК. В рамках марафона 35 семьям, пострадавшим от пожара в городе Риддер, были отправлены предметы первой необходимости. В течение месяца Рамадан около 4000 продуктовых корзин роздано малоимущим семьям и пожилым людям.

С начала года благотворительный фонд «Харекет» предоставил ключи от жилья 15 малообеспеченным семьям, многодетным семьям, потерявшим кормильца, а благотворительный фонд «Ізгілікте жарысайық» — 11 семьям. До конца года благотворительный фонд «Харекет» запустит акцию «30 квартир – к 30-летию Независимости».

По направлению «Birgemiz:Saulyq» в рамках акции «Почтим ветеранов», «Я донор!», «В здоровом теле — здоровый дух!» было организовано 80 благотворительных мероприятий.

По направлению «Birgemiz: Bilim» в рамках акций «Жарқын Болашақ», «Білімдінің күні жарық», «Blitth» совместно с около 50 специалистами различных сфер для мам в реабилитационных центрах в течение около 2 месяцев были организованы образовательные, мастер-классы, тренинги.

В рамках общенационального проекта «Birgemiz:Тaza Alem» волонтеры города Шымкент в рамках субботних акций «Эко Сана», «Таза қала тұрғындары» провели озеленение и уборку около 60 домов ветеранов.

В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» в рамках акции «Бақытты балалық шақ» было организовано около 70 акций для детей реабилитационных центров и центров адаптации.

В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» в музеях нашего города волонтерами было организовано около 15 мероприятий по сохранению историко-культурного наследия.