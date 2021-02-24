В онлайн формате проходит отчетная встреча акима города Шымкент Мурата Айтенова с населением.

Аким подводит итоги проделанной работы за прошлый год и расскажет о намеченных планах на этот год.

В связи с эпидемиологической ситуацией в текущем году отчетное совещание проходит в прямом эфире на телеканале «Оңтүстік» и в социальных сетях на официальных страницах акимата.

Вопросы и предложения жители могут озвучить по телефону 109 или написать в социальных сетях. На вопросы аким города ответит в пределах установленного времени в прямом эфире. Если времени не хватит, то обязательно дается письменный ответ.