Годовой отчет городского главы — это не только личные достижения и провалы акима. За это отвечает вся команда.

А потому к онлайн-связи готовится и главный страж порядка Ералы Джумаханбетов, и все руководители городских управлений.

Подведение годовых итогов Мурат Айтенов начинает с извинений. Так, кстати, ранее на своем отчете сделал и аким Туркестана. Глава Шымкента приносит извинения за неудобства во время дорожных работ. Большая стройка, несмотря на пандемию, развернулась не только в центре, но и на городских окраинах.

— Я прошу прощения у горожан за предоставленные неудобства, всё делается во благо. Мы смогли за короткое время и отремонтировать, и построить рекордное число дорог. В этом году постараемся все начатое завершить, — извинился глава Шымкента.

В этом году в городе появятся 115 современных спортивных площадок. Есть и еще одна хорошая новость — отремонтируют стадион Металлург, спортивные комплексы и детско-юношескую спортшколу.

— Нужно делать упор на спорт, мы планируем уже завершить ремонт стадиона и будем там проводить разные лиги. Проблема эта решится! — считает Мурат Айтенов.

Судьба многострадального Дворца «Фосфорник» тоже определена. Градоначальник уверяет, здание отремонтируют и отдадут под Дворец молодежи.

«Планируем начать и строительство нового современного Дворца школьников. Пока 16 процентов учащихся Шымкента охвачены внешкольным обучением. Нам нужно предоставить возможность всем ученикам, — говорит Мурат Айтенов.

Бюджет третьего города-миллионника вырос в два раза — до 463 миллиардов тенге. Шымкент в лидерах по количеству привлеченных инвестиций в стране, после Туркестанской области.

Мы на втором месте по привлечению инвестиций, с 17-ой строчки мы в тройке лидеров! Это благоприятно сказывается на развитии города. Решаются проблемы, которые раньше казались глобальными, — не без гордости констатирует аким.

В 2020 году, по словам Мурата Айтенова, в Шымкенте построили 262 дома, обогнав по темпам Алматы и Нур-Султан. Около 3 тысяч многодетных семей и людей из социально-уязвимых слоев населения обеспечат жильем в этом году. На строительство 51 многоэтажного жилого дома предусмотрено почти 12 млрд тенге.

— Что касается строительства жилья, мы тоже бьем рекорды по стране. В прошлом году в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» было построено 262 многоэтажных жилых дома, общей площадью 1 млн квадратных метров. 5 тысяч 787 семей стали новоселами, подводит итог глава Шымкента.

На контроле городского главы и сфера образования. В Шымкенте сейчас 14 трехсменных школ и одна аварийная. В 13 микрорайонах учебных заведений и вовсе нет. Между тем, школьников только в прошлом году стало больше на 20 тысяч!

-Школы будут оснащены специальными кабинетами. В начале прошлого года на 27 учеников Шымкента приходилось по одному компьютеру, сейчас на 4 ученика говорит Мурат Айтенов.

После отчета, градоначальник отвечает на вопросы горожан. Люди жалуются на медобслуживание, рост цен на продукты и коммунальные проблемы.

В Шымкенте нужно решить проблемы с освещением на 837 улицах, на 220 закончили работу, но это только 30 процентов. В этом году планируем завершить работу на 70 процентов. Без освещения никого не оставим, установим освещение временное, — обещает градоначальник.

Аким Шымкента во время годового отчета, успел ответить на 21 вопрос. Главной проблемой остается — нехватка природного газа и электроэнергии. В апреле, по словам Мурата Айтенова, в Шымкенте запустят АГРС-3 и подстанцию Бозарык.

Шуддин Саидов