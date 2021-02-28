Для выяснения причин трагедии, произошедшей в Туркестане, группа из компетентных органов проводит всестороннее расследование происшествия.

Специальная комиссия, которая занимается выяснением обстоятельств трагедии, провела экстренный брифинг и поделилась первыми данными, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«По факту произошедшей трагедии открыто уголовное производство, ведется предварительное следствие. В результате расследования, если вина ответственных лиц будет установлена, в рамках закона их привлекут к ответственности. В Жанакорганском районе Кызылординской области в похоронах принимают участие аким города Туркестан Рашид Аюпов и другие представители города. Полностью будут возмещены расходы, связанные с погребением и другие материальные затраты. Со стороны акимата Туркестанской области будет оказана финансовая помощь пострадавшей семье», — сказал первый заместитель акима области Арман Жетписбай.

Как стало известно, областные госслужащие намерены в помощь перечислить однодневную заработную плату.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками МЧС, полиции, газа установлено, что дом состоит из 3-х комнат, в доме установлена печь каминного типа (иранская печь). Комната, в которой была установлена печь, располагалась в центре дома, с двух сторон располагались две комнаты. Об этом стало известно на брифинге, проведенном руководителями компетентных органов. Дом подключен к природному газу, никаких признаков пожара не выявлено.

«В ходе тщательного осмотра было установлено, что к установленной печи подключен гофрированный отвод. Он выводил продукты горения на улицу через отверстие в стене на расстоянии 1,5 метра от печи. Гофрированный отвод с наружной стороны выводился на 5-7 см, что способствовало ухудшению тяги в печи под влиянием сильного ветра. При ухудшении тяги угарный газ распространялся внутри дома», — сказал руководитель областного ДЧС Нургали Жунусов.