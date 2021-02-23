Во время рейдовых мероприятий по профилактике карантинного режима и выявления нарушений санитарно-эпидемиологических норм, полицейские Сарыагашского РОП выявили очередной факт проведения свадебного торжества в нарушение карантина.

Как выяснилось, в одном из ресторанов Сарыагаша местный житель устроил «Кыз узату» (проводы невесты) с участием около 100 приглашенных гостей и родственников.

Стражи порядка прервали проведение тоя, провели с участниками разъяснительные беседы и распустили всех по домам.

В отношении организаторов тоя и владельцев заведения, подвергших опасности здоровье близких и гостей, полицейские собрали материалы и направили в СЭС Сарыагашского РОП для составления административного протокола.