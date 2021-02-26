В 2021 году в 15 регионах Казахстана будут открыты центры «Ten Qogam» для оказания различной помощи людям с инвалидностью.

Об этом на заседании расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год сообщил глава ведомства Серик Шапкенов.

В мероприятии приняли участие Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, руководители центрального аппарата и структурных подразделений МТСЗН, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-министра РК и центральных государственных органов, заместители акимов областей, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, представители международных организаций, профсоюзов и другие.

В своем выступлении министр отметил, что в Казахстане живет более 695 тыс. лиц с инвалидностью, в том числе 419,8 тыс. трудоспособного возраста (60%), 180,6 тыс. пенсионного возраста (26%), 94,7тыс. детей до 18 лет (14%).

В 2020 году на социальную защиту лиц с инвалидностью из государственного бюджета направлено 448 млрд тенге, что на 10,4% больше, чем в 2019 году.

Работа по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью проводится в рамках Национального плана, который охватывает все направления жизнедеятельности. Документ содержит 64 мероприятия по 7 направлениям: профилактика и предупреждение инвалидности, доступность образования, безбарьерная среда, экономическая занятость, эффективная реабилитация, социальные услуги и модернизация общественного сознания.

«По итогам 2020 года необходимыми техническими средствами (далее – ТСР) и услугами реабилитации обеспечены более 343,4 тыс. лиц с инвалидностью или 81% нуждающихся. Это очень важный индикатор, от исполнения которого зависит степень интеграции лиц с инвалидностью в общество. Для улучшения обеспечения ТСР в прошлом году запущен Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz), через который граждане самостоятельно, без государственных закупок, могут выбирать и приобретать необходимые средства и услуги реабилитации», – проинформировал Серик Шапкенов.

В 2020 году на Портале была реализована возможность приобретения 24 из 55 видов ТСР, не требующих индивидуального подбора. Выдано 28,8 тыс. техсредств реабилитации. С 1 января 2021 года доступны уже 55 видов ТСР (67 с учетом разновидностей). Также через Портал можно заказать услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортное лечение.

В целях создания возможностей для экономической активности в 2020 году разработан Атлас профессий для лиц с инвалидностью. Этот справочник будет использоваться при трудоустройстве лиц с инвалидностью, в том числе для усовершенствования поиска работы на портале Электронной биржи труда (enbek.kz). Рекомендуемые профессии основаны на Национальном классификаторе занятий РК. Изучены более 12 тыс. профессий, и в итоге, для 1 группы инвалидности рекомендовано около 2,5 тыс. профессий, для 2 и 3 групп, по отдельности, рекомендовано около 7 тыс. профессий.

В целях обеспечения качества жизни лиц с инвалидностью в 2021 году будет разработан проект закона о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.

«В Акмолинской, Актюбинской и Карагандинской областях предусмотрено открытие новых реабилитационных центров для детей с инвалидностью. В 15 регионах будут открыты центры «Ten Qogam». В Нур-Султане и Алматы такие центры уже успешно работают, оказывая лицам с инвалидностью психологическую и правовую помощь, содействие в трудоустройстве. Открытие центров предусмотрено в Дорожной карте по реализации новой программы партии «Nur Отаn». Акиматам необходимо обеспечить исполнение данных мер», – добавил глава МТСЗН.

Серик Шапкенов также сообщил, что в части обеспечения доступной среды поставлена задача по ежегодной адаптации более 4 тыс. объектов. В текущем году доля адаптированных, соответствующих стандартам объектов должна составить 20%, с достижением в 2025 году 100%.

«В 2020 году в рамках Национального плана Министерством разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», направленный на обеспечение прав и социальной поддержки лиц с инвалидностью. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента», – резюмировал министр.