Печальную статистику озвучили во Всемирной организации здравоохранения: Казахстан занимает третье место в мире по количеству суицидов, а среди стран Центральной Азии – лидирующее.

Почему люди идут на такой отчаянный шаг? Что способствует к росту тех, кто хочет покончить жизнь самоубийством.

От видео, когда молодой человек решил свести счеты с жизнью, у полицейского Алибека Асылбекова до сих пор мороз по коже. Лейтенант вспоминает, во время вечернего дежурства, ему сообщили о возможном суициде в шымкентском Дендропарке.

Рассказывает Алибек АСЫЛБЕКОВ лейтенант: Пока мы патрулировали, к нам подошел парень и сказал, что его друг собирается покончить жизнь самоубийством в парке. Мы с коллегой поехали туда. Парень увидев нас попросил не приближаться. Мы быстро подбежали и я положил его ноги на свои плечи. Тогда мой коллега залез на беседку и ножом перерезал веревку. В этот момент молодой человек потерял сознание. Затем ему была оказана первая помощь, и он был доставлен в больницу.

Если верить официальной статистике, чаще на отчаянный шаг решаются мужчины. У каждого своя причина: кто-то из-за неразделенной любви, ссоры с близкими, нехватки денег, неуравновешенной психики.

Лаззат БАЛДАНБАЕВА старший прокурор комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры г. Шымкента: За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано в Шымкенте 157 случаев попыток суицида. Из них доля совершивших суицид несовершеннолетних составляет почти 5 процентов, то есть 6 из 128 случаев. Также статистика показывает, чаще свести счеты с жизнью пытаются мужчины. Из 285 совершивших суицид и попыток суицида 173 или почти 61 процент — представители мужского пола.

Психологи утверждают что, люди с психическим расстройствами часто жалуются на жизнь и окружающих. В такие моменты на помощь должны прийти родные и близкие.

Ляззат НУРПЕИСОВА, психолог: Есть психо-социальный фактор. Некоторые люди говорят надоело жить или устали жить, нет смысла в жизни или какие-нибудь семейные проблемы, в работе, разные кризисное состояние. Это все влияет на человека. И тогда у такого человека как будто нет выхода. И не может найти смысл жизни тогда они видят только одно решения это самоубийство.

Как предотвратить суицид? Выход из ситуации есть, причем довольно простой: необходимо высказаться. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.

Сара Сахынбек