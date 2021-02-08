В прошлом году по Туркестанской области 72210 женщин прошли обследование на рак молочной железы, 67453 — на рак шейки матки, и еще 82533 человек на рак прямой кишки. Охват скринингом составил 100%. Это стало возможным благодаря большой работе учреждений первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, 4 февраля во всех районных больницах и поликлиниках Туркестанской области прошел «День открытых дверей», посвященный Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. В результате консультации онколога, маммолога, гинеколога получили 360 человек, 152 прошли УЗИ, а эндоскопическое обследование желудка провели 25 человек и еще 47 женщин прошли скрининг на рак шейки матки.